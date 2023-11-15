В Госдуме рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке для ЕС

События на Ближнем Востоке могут ударить рикошетом по единству в ЕС, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

По его словам, руководство Франции и Германии, вопреки призывам граждан этих стран остановить гуманитарную катастрофу в Газе, транслируют подход Вашингтона к этому конфликту. Эксперт отметил, что улицы западных городов заполнили массовые протесты с призывами остановить потери среди мирного населения Газы.

«Лидеры Франции и Германии вопреки мнению собственных граждан снова показывают себя вассалами (если не попугаями) США, транслируя вашингтонские подходы по арабо-израильскому конфликту», — подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что такая же ситуация складывалась по отношению к Украине.

«События на Ближнем Востоке могут больно ударить рикошетом и по евроатлантическому единству», — предупредил он о рисках.