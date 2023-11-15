Лавров: создание суверенного палестинского государства неизбежно
Создание суверенного палестинского государства в рамках ближневосточного урегулирования неизбежно, заявил в эксклюзивном интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
«В историческом аспекте создание палестинского государства неизбежно. Обсуждения, которые касаются будущего сектора Газа — в большинстве из них не уделяется внимание созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем», — сказал министр.
Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.