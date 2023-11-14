Путин и ас-Сиси призвали к созданию независимого Палестинского государства

Президент России Владимир Путин и его коллега из Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры, в ходе которых была поднята тема текущей ситуации в секторе Газа. Во время разговора они выразили необходимость создания независимого Палестинского государства. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно мнению Путина и ас-Сиси, урегулирование ситуации на Ближнем востоке возможно через создание независимого Палестинского государства, которое будет находится в состоянии мира с Израилем.

«Констатирована созвучность подходов России и Египта к урегулированию ситуации в регионе путем создания на общепризнанной международно-правовой основе независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Помимо этого, лидеры двух стран договорились активизировать дополнительные международные усилия для обеспечения прекращения огня в секторе Газа.

«Президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси позвонил по телефону российский президент Владимир Путин <...> В разговоре обсуждались последние события в секторе Газа», — сообщил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми.

Он также добавил, что президенты обсудили усилия Египта по нормализации ситуации в Газе, тему гуманитарной помощи, а также эвакуацию из региона местных жителей и иностранных граждан.

«Президенты договорились активизировать международные усилия для немедленного прекращения огня, обеспечения доставки гуманитарной помощи и предпринятия необходимых шагов для защиты мирных жителей и прекращения кровопролития», — добавил Фахми.