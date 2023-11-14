Посол России в Сербии обвинил Запад в попытках искажения исторической правды

Решение представителей ФРГ и Франции в непризнанном Косове о переносе памятника сербским героям вписывается в курс Запада на переиначивание исторической правды и повсеместную «войну с памятниками», которая давно ведется и против России. Об этом 14 ноября заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

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«Поражает циничное, безнравственное и противоправное решение т.н. «послов» Франции и ФРГ в сербском крае Косово и Метохия самовольно перенести расположенный на приштинском кладбище памятник сербским воинам, павшим в годы Балканских войн и Первой мировой войны, и заменить его мемориалом, посвященным «французским военным, погибшим в Косово», — говорится в комментарии, распространенном пресс-службой дипмиссии.

По словам посла, ситуацию усугубляет то, что вместо принесения официальных извинений и возвращения надгробия на первоначальное место, западники продолжают высокомерно настаивать на своей правоте.

Дипломат констатировал, что подобное презрение Берлина и Парижа к памяти о ратной славе сербского воинства и жертве, принесенной сербскими союзниками для победы стран Антанты недвусмысленно подтверждает извечную сербофобскую заряженность Запада.

Боцан-Харченко назвал лицемерными и деструктивными действия западных посредников в косовском урегулировании, когда антисербские предложения представляются ими в качестве компромиссного решения, при этом Приштина получает карт-бланш от западных покровителей на усиление террора над сербским населением.