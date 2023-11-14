Жириновский в 1999 году предрек проблемы США в случае объединения России и Ирана

«Всем надо понять, что Америка — это сегодня хуже, чем Наполеон и Гитлер, во много раз. Наполеон медленно шел по Европе на лошадях, дошел до Москвы, постоял и ушел. Гитлер шел уже на мотоциклах и машинах и дошел тоже до Москвы. А эти [американцы] не будут идти до Москвы. Они тем и опасны, что они ракетами ночью будут расстреливать любую точку планеты», — сказал Жириновский, выступая на заседании Госдумы.