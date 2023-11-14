Песков прокомментировал высказывания Санду о России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Молдавии Майи Санду о России. Он предположил, что молдавский лидер, позволившая себе резкие заявления о Москве, проигнорировала результаты недавних муниципальных выборов в республике, пишет РИА «Новости».

В Кремле ответили на заявления президента Молдавии о России
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Накануне Санду заявила о том, что у Кишинева не осталось общих тем для обсуждения с Россией.

Песков напомнил, что в начале ноября в Молдавии прошли муниципальные выборы. Победу на них, добавил он, одержали оппозиционные партии.

Санду заявила, что у Молдавии больше нет тем для обсуждения с Россией

По его оценке, итоги голосования показали, что гражданам страны больше импонируют политические силы, выступающие за более сбалансированное выстраивание международных отношений со стороны руководства республики.

В Молдавии есть большое количество сторонников нормальных отношений с Москвой, и Москва об этом знает, резюмировал Песков.

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