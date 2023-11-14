В Кремле ответили на заявления президента Молдавии о России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Молдавии Майи Санду о России. Он предположил, что молдавский лидер, позволившая себе резкие заявления о Москве, проигнорировала результаты недавних муниципальных выборов в республике, пишет РИА «Новости».

Накануне Санду заявила о том, что у Кишинева не осталось общих тем для обсуждения с Россией.

Песков напомнил, что в начале ноября в Молдавии прошли муниципальные выборы. Победу на них, добавил он, одержали оппозиционные партии.

По его оценке, итоги голосования показали, что гражданам страны больше импонируют политические силы, выступающие за более сбалансированное выстраивание международных отношений со стороны руководства республики.