Путин поручил продумать совершенствование систем оповещения о ЧС

Президент России Владимир Путин потребовал от кабинета министров рассмотреть возможность совершенствования систем оповещения о чрезвычайных ситуациях и об ограничении использования земель в зонах затопления и подтопления.

" Правительству РФ совместно с МЧС России в целях совершенствования единой государственной системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций дополнительно рассмотреть вопрос об ограничении использования земель в зонах затопления и подтопления", - говорится в перечне поручений главы государства.

Кроме того, кабинету министров необходимо рассмотреть вопрос "о совершенствовании систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, а также о прогнозировании угроз возникновения чрезвычайных ситуаций". Путин считает, что при участии Российской академии наук следует "определить возможность создания единой открытой информационной системы районирования территорий по рискам возникновения чрезвычайных ситуаций". На выполнение этих поручений президент отвел срок до 1 февраля 2024 года, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и главу МЧС Александра Куренкова.