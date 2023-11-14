В Госдуме предложили запретить для мигрантов три востребованные профессии

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил запретить мигрантам работать таксистами, курьерами и продавцами. Lenta.ru
«Если у тебя язык русский не является государственным, то, простите, граждане этих стран не должны работать в публичных местах — водителями, продавцами, уж тем более, курьерами „Яндекса“. Такая ответственная работа не для них», — заявил Толстой. Ura.Ru
Между тем зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай подчеркнул, что россияне не должны терпеть проблемы, которые создают мигранты. News.ru