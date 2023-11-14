Песков: запланированное у Путина на вторник совещание по ТЭК перенесли
Запланированное на 15 ноября совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) под руководством президента России Владимира Путина перенесено.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«По сути в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что в связи с этим было решено совещание перенести. О новых сроках его проведения сообщат дополнительно.
Ранее Песков анонсировал совещание президента России по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.