В Госдуме отреагировали на участившиеся обвинения Украины со стороны ООН

Я не могу вспомнить случаев, когда для стран Запада и Украины последовало какое-то наказание после того, как ООН их в чем-то обличил. Осудили израильскую агрессию в Газе, до этого позволили Украине использовать кассетные боеприпасы, которые также запрещены во всем мире. Ничего не последовало после. Главная проблема заключается в том, что система международной безопасности сейчас находится в кризисе, если бы это было не так, мы бы жили в другом мире, — сказал Кузнецов.