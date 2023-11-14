Дипломаты используют "сарафанное радио" для контакта с россиянами в Газе

Дипломаты используют "сарафанное радио" для контакта с лишенными связи россиянами в Газе
Российские дипломаты прибегают к использованию "сарафанного радио" для того, чтобы донести информацию об эвакуации из сектора Газа до тех россиян, кто не имеет связи, будучи на территории анклава. Об этом рассказала ТАСС Алия Зарипова, пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА).
"Списки желающих выехать на эвакуацию и одобренные списки желающих выехать на эвакуацию выкладываются каждый день. С теми семьями, с которыми нет связи, мы стараемся связаться через сарафанное радио, через каких-то знакомых. Поэтому информация поступает", - сообщила дипломат.
Зарипова подчеркнула, что свыше 160 человек в течение двух дней смогли покинуть сектор Газа.
"Это не только россияне. Это и россияне, и палестинские члены семей", - уточнила она.