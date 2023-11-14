Дипломаты используют "сарафанное радио" для контакта с россиянами в Газе

Российские дипломаты прибегают к использованию "сарафанного радио" для того, чтобы донести информацию об эвакуации из сектора Газа до тех россиян, кто не имеет связи, будучи на территории анклава. Об этом рассказала ТАСС Алия Зарипова, пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА).