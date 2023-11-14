Путин заявил о рекорде в жилищном строительстве в России

«У нас 2023 год — улучшили жилищные условия семь миллионов человек, да? Это 3,2 миллиона семей. <…> 104 миллиона квадратных метров [по вводу многоквартирного жилья]. До конца года? Это рекорд», — заявил Путин во время встречи с Файзуллиным.