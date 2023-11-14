Мединский придумал сравнение для союза России и Белоруссии

История так предопределила на века наперед, что две ветви русского народа — великорусская и белорусская — две эти ветви так и остаются союзными, союзным государством, пройдя через многие невзгоды. Более, чем соседями, даже более, чем братьями. Людьми, которым определено жить рядом, бок о бок, причем жить в одном доме. Как говорят американцы, в таунхаусе: входы разные, у каждого свой участок, своя лужайка, на которой он за порядок отвечает, а крыша — одна, коммуникации — общие, охрана — общая. Так надежнее и спокойнее, — сказал он.