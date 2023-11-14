Дипломат: Москва не получает ответов о диверсиях на «Северных потоках»

Российская сторона не получает ответов по вопросам, касающимся хода расследования диверсий на «Северных потоках», заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

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По его словам, касательно хода и результатов расследования германскими правоохранительными органами диверсий на «Северных потоках», Москва не получает никакой информации, передает ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что в докладах, расследованиях и сообщениях СМИ о причинах террористического акта на «Северных потоках» все чаще упоминаются украинские следы.