Депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников заявил, что Япония «частично оккупирована» США. Об этом сообщает РИА Новости.

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Болотников прокомментировал недавнее заявление генсека правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Японский политик заявил, что позиция Токио по Курилам является неизменной — страна не будет заключать мирный договор с Россией без решения вопроса четырех островов.

Сахалинский депутат заявил, что Япония поднимает вопрос о территориальной принадлежности Курил в сложные для страны периоды. Сейчас, по его мнению, Япония «частично оккупирована» США.

Он подчеркнул, что на нескольких японских островах размещены американские военные базы. Наличие этих баз он назвал признаком частичной оккупации государства.

Болотников добавил, что мирный договор с Японией необходим, но без территориальных уступок со стороны России.