Шести депутатам Госдумы диагностировали коронавирус

Шести депутатам Государственной думы диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает РИА Новости. По данным источника агентства тестирование на COVID-19 в Думе проходит еженедельно по понедельникам.

Результаты вчерашнего тестирования действительно такие: у шести депутатов выявлен коронавирус, — сказал собеседник.

Ранее заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю в РФ увеличилась на 22,8% по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций выросло в 43 субъектах, а в 24 регионах рост значительнее, чем в среднем по России.

Также в медицинские учреждения отправили 5473 россиянина с диагностированным коронавирусом, этот показатель увеличился на 8,5%. 29 987 человек вылечились, это на 30,4% больше по сравнению с предшествующей неделей. 76 заболевших скончались.