СМИ сообщили о возможной отставке замминистра транспорта РФ

Замглавы российского Минтранса Игорь Чалик может уйти в отставку до конца 2023 года. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в транспортной отрасли.

Один из собеседников ТАСС заявил, что кандидат на должность замминистра транспорта уже есть.

Как отмечает РИА Новости, в Минтрансе новости о возможной отставке Чалика комментировать отказались.