СМИ сообщили о возможной отставке замминистра транспорта РФ
Замглавы российского Минтранса Игорь Чалик может уйти в отставку до конца 2023 года. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в транспортной отрасли.
Один из собеседников ТАСС заявил, что кандидат на должность замминистра транспорта уже есть.
Как отмечает РИА Новости, в Минтрансе новости о возможной отставке Чалика комментировать отказались.
Чалик занял должность замминистра в Минтрансе в январе 2021 года. Ранее он был заместителем гендиректора - летного директора «Аэрофлота», до этого - командиром воздушного судна, пилотом-инструктором, директором департамента производства полетов «Аэрофлота».
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