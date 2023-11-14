Ожидающийся в декабре визит представителей Евросоюза в Киев с обсуждением поставок оружия будет способствовать нагнетанию напряженности, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. RT на русском
"Я могу это охарактеризовать как еще один пример безответственной политики Евросоюза, который, к сожалению, симпатизируя нацистскому режиму в Киеве, накачивает его оружием, тем самым не достигая никаких целей", - сказал он. Газета.Ru
Галузин отметил, что подобная политика лишь продлевает "бессмысленную агонию этого режима" президента Украины Владимира Зеленского, затягивая конфликт и нагнетая напряженность в Восточной Европе и глобально. ТАСС