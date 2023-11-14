В Кремле ответили на американские обвинения России в помощи КНДР

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР обходить санкции в сфере контроля над вооружениями, является голословным, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Мы видели эти обвинения. Но все подобные заявления являются голословными и не подтверждены ничем», — сказал представитель Кремля. Ura.Ru