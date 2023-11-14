$92.12+0.0698.53+0.22

Песков: власти США не прекращают санкционные устремления

Американские власти не прекращают свои санкционные устремления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков: власти США не прекращают санкционные устремления
© РИА Новости

«Мы, конечно, понимаем, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона адаптируется под данные условия.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что попытки изоляции России потерпели крах, потому что Москва выступает за формирование многополярного и справедливого мироустройства.