Песков: власти США не прекращают санкционные устремления
Американские власти не прекращают свои санкционные устремления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы, конечно, понимаем, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления», — сказал Песков.
По его словам, российская сторона адаптируется под данные условия.
Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что попытки изоляции России потерпели крах, потому что Москва выступает за формирование многополярного и справедливого мироустройства.