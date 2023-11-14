Песков отреагировал на отказ Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ

Песков: Россия сожалеет, что Пашинян не будет участвовать в заседании ОДКБ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.
«Если это действительно так, то можно выразить сожаление», — сказал он.
Песков добавил, что подобные мероприятия являются хорошим поводом для обмена мнениями.
Ранее Никол Пашинян заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко об отказе участвовать в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября.