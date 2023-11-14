В Кремле сожалеют о решении Пашиняна не участвовать в предстоящем саммите ОДКБ
Кремль сожалеет о том, что премьер Армении Никол Пашинян не будет участвовать в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 23 ноября в Минске. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если это действительно так, то можно выразить сожаление. Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", - отметил представитель Кремля.
При этом, добавил он, формат Организации Договора о коллективной безопасности сохраняет свою актуальность.
"И те встречи, которые организуются и проводятся в рамках ОДКБ, свидетельствуют об этом", - подчеркнул Песков.
О своем отсутствии на заседании Совета ОДКБ в Минске сам Пашинян предупредил в телефонной беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он выразил надежду, что партнеры по объединению поймут это решение.
Ранее Пашинян и представители МИД Армении неоднократно заявляли, что Ереван на данный момент не обсуждает возможность выхода из ОДКБ, однако представители Армении в последние месяцы не участвуют в мероприятиях организации. Армения также отозвала посла в ОДКБ и не назначила нового главу дипмиссии.