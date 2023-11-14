Матвиенко призвала министерства к координации в поддержке русского языка

Российским министерствам и ведомствам необходимо тщательно проанализировать исполнение всех поручений Президента России по теме поддержки русского языка, чтобы навести порядок в области управления языковой политикой. Об этом 14 ноября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка в палате регионов.

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По ее словам, пока в сфере языковой госполитики «не хватает четкой координации».

«В настоящее время данной сферой занимаются сразу несколько министерств и ведомств. С этим связан ряд трудностей», — пояснила спикер.

Матвиенко считает, что из-за межведомственной разобщенности «финансы «распыляются» и, скажем прямо, не всегда используются рационально».

«Кроме того, каждое ведомство работает по своему плану, а значит, увидеть единую, объективную картину того, что происходит в области поддержки русского языка, становится проблематично», — сказала председатель Совета Федерации.