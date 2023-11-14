По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, платить долг Молдавия не будет, так как понимает, что Россия не прекратит поставки газа в Приднестровье. «Когда нынешние власти Молдавии говорят, что они газ у «Газпрома» не покупают, то имеют в виду, что не покупают его для той территории, которая контролируется Кишинёвом. Но это не мешает им получать электричество из Приднестровья, где оно вырабатывается из российского газа», — сказал аналитик. RT на русском