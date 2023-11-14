«Газпром» не будет бесконечно одалживать Молдавии, учитывая недружественную политику правительства и президента страны Майи Санду, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. News.ru
По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, платить долг Молдавия не будет, так как понимает, что Россия не прекратит поставки газа в Приднестровье. «Когда нынешние власти Молдавии говорят, что они газ у «Газпрома» не покупают, то имеют в виду, что не покупают его для той территории, которая контролируется Кишинёвом. Но это не мешает им получать электричество из Приднестровья, где оно вырабатывается из российского газа», — сказал аналитик. RT на русском
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила об ответственности "Газпрома" в связи с долгом молдавской стороны за потребленный газ. "У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не $700 млн, а $9 млн. Здесь у нас еще есть вопросы, поскольку "Газпром" является акционером "Молдовагаза" и несет ответственность за долги", - отметила она. ТАСС