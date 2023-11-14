В Госдуме ответили обвинившей «Газпром» в долгах Молдавии Санду

Это не первый и не последний случай, когда руководитель бывшей советской республики пытается втянуть свою страну в НАТО, Евросоюз, — а может, вообще прекратить свое самостоятельное существование, объединившись с Румынией, — перекладывает с больной головы на здоровую. Молдавия при Санду предпринимает во всех направлениях попытки не только отдалиться от России и всех остальных на постсоветском пространстве, кроме Украины и Прибалтики, но и обострить отношения, которые до сих пор удавалось компромиссным образом поддерживать, в том числе по вопросу газоснабжения, — заявил Затулин.