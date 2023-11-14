Путин утвердил поправки к закону о выборах президента

Документ уточняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Согласно нововведению, ее смогут осуществлять лишь те, кто имеют на это право по законам РФ. Кроме того, их обязали следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, которые зафиксированы в списках избирателей и других документах. Москва24