Российский лидер Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах президента. RT на русском
Документ уточняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Согласно нововведению, ее смогут осуществлять лишь те, кто имеют на это право по законам РФ. Кроме того, их обязали следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, которые зафиксированы в списках избирателей и других документах. Москва24
Кроме того, согласно закону, на заседания избиркомов будут допускаться только те представители СМИ, которые работают на основании трудового договора. ТАСС