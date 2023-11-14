Путин заявил, что России есть чем гордиться в разных сферах

"Нам действительно есть чем гордиться в промышленности, науке, культуре, спорте и, конечно, в цифровых технологиях, где Россия активно укрепляет свои позиции. Свидетельство тому - и проведение "Игр будущего", принципиально нового спортивного турнира, основанного на красоте традиционного спорта и самых передовых инновационных прорывах", - сказал президент.