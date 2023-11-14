Путин подписал закон о требованиях к почтовой спецсвязи

Все вопросы, которые касаются обеспечения бесперебойного оказания услуг специальной связи, будут урегулированы. Президент РФ Владимир Путин утвердил внесены необходимых изменений в закон "О почтовой связи".

Вводятся понятия "специальная почтовая связь", "услуги специальной почтовой связи", "организация специальной почтовой связи", "пользователи услуг специальной почтовой связи", "объекты специальной почтовой связи", определяются виды почтовых отправлений по такой связи.

Под специальной почтовой связью будет пониматься "вид почтовой связи, представляющий собой единый производственно-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку и вручение отправлений специальной почтовой связи".

Отправления не могут быть переданы для перевозки под ответственность транспортных организаций. Перевозка отправлений специальной почтовой связи осуществляется автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским и речным транспортом. Порядок оказания услуг почтовой спецсвязи установит кабмин.

Напомним, что специальную почтовую связь обеспечивает Главный центр специальной связи (ГЦСС), который подведомствен Минцифры. Предприятие перевозит драгоценные металлы и камни, а также изделия из них, денежные знаки, иностранную валюту, опасные грузы, наркотические средства, психотропные вещества, оружие, продукцию военного назначения.