Глава МИД Латвии пожаловался пранкерам на призывы ООН снять санкции с РФ

"Мы считаем, что это очень плохая идея. Я не говорил об этом с Гутерришем. Когда я прочитал, что он это предложил, я не мог поседеть, потому что я уже и так седой. Я просто стал немного более седым, потому что я так думаю, что так делать нельзя. У нас богатый опыт взаимодействия с Россией. Мы всегда жили рядом с Россией. Это наш сосед. Если пойти на уступки, то ничего не получишь взамен", - заявил он.



"В прошлом Турция успешно помогала обеспечить доставку зерна через Черное море. И я думаю, что дело не в уступках или проявлении мягкости. Санкции работают. Но при этом необходимо занимать жесткую позицию", - добавил глава МИД Латвии.