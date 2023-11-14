Глава МИД Латвии пожаловался пранкерам на призывы ООН снять санкции с РФ

Глава МИД Латвии заявил пранкерам, что призывы ООН снять санкции с РФ делают его седым
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что предложение генсека ООН Антониу Гутерриша снять санкции с некоторых российских банков для возобновления зерновой сделки делают его "более седым".
Пранкеры позвонили министру от лица представителя Африканского континента. Запись беседы размещена в Telegram-канале пранкеров.
"Мы считаем, что это очень плохая идея. Я не говорил об этом с Гутерришем. Когда я прочитал, что он это предложил, я не мог поседеть, потому что я уже и так седой. Я просто стал немного более седым, потому что я так думаю, что так делать нельзя. У нас богатый опыт взаимодействия с Россией. Мы всегда жили рядом с Россией. Это наш сосед. Если пойти на уступки, то ничего не получишь взамен", - заявил он.
"В прошлом Турция успешно помогала обеспечить доставку зерна через Черное море. И я думаю, что дело не в уступках или проявлении мягкости. Санкции работают. Но при этом необходимо занимать жесткую позицию", - добавил глава МИД Латвии.
Кариньш также указал, что все страны ЕС должны прекратить торговые отношения с Россией.
"Эмбарго сработало бы только в том случае, если бы его ввели все. Так, например, у нас есть сухопутная граница с Россией. Мы можем закрыть ее сегодня через несколько часов. Тогда поток товарообмена пойдет на север: через Эстонию, Литву или Финляндию - или найдет другой маршрут", - заявил он.
"Так что единственный способ его прекратить - прекратить торговые отношения с Россией всем одновременно. Торговые отношения с Россией должны в таком случае прекратить не только страны ЕС, но и значительная часть мира", - утверждал он.