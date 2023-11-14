Путин назначил нового посла России в Камеруне

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Камеруне и Экваториальной Гвинее по совместительству Анатолия Башкина. Соответствующий указ опубликован 14 ноября на портале правовой информации.

Назначение Тодуа послом только в Республике Камерун (без Экваториальной Гвинеи по совместительству) связано с открытием в Экваториальной Гвинее отдельного российского дипломатического представительства. Распоряжение о возобновлении работы российских посольств в республике и Буркина-Фасо ранее уже было опубликовано на портале правовой информации.