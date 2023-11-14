МИД России обвинил Запад в контрабанде нефти в Сирии

Соединенные Штаты и их союзники, которые незаконно оккупируют территорию Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая республику ресурсов. Заявление опубликовано на сайте МИД России.

В дипведомстве уточнили, что тем самым США лишают сирийское население хлеба и энергоресурсов. В МИД подчеркнули, что «несмотря на все громкие заявления», Запад не выполняет обязательства по выделению средств на оказание срочной помощи.