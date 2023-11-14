В Северной Македонии ответили на вопрос о приезде Лаврова на СМИД ОБСЕ

Вопрос о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пока не решен. Об этом заявил журналистам глава дипведомства Северной Македонии Буяр Османи.

"В настоящее время мы обрабатываем запросы всех членов российской делегации насчет виз и посещения Северной Македонии. Мы проинформируем, когда по ним будет принято решение", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли личное участие Лаврова в заседании.

Слова Османи привело северомакедонское информационное агентство МИА.

Он также напомнил, что в отношении руководителя российской дипломатии действуют рестрикции Евросоюза.

"Условия санкций разрешают выполнять полеты для участия в мероприятиях международных организаций, таких как ОБСЕ. Тем не менее, окончательное решение зависит от стран - членов [ЕС]. Нашим соседям, как и нам самим, предстоит решить вопрос об открытии воздушного пространства", - уточнил министр иностранных дел Северной Македонии в интервью порталу "360 Степени".

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии, которая председательствует в организации.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия готовится к встрече. Москва исходит из того, что министерское заседание в Скопье станет успешным только при обеспечении полного равенства всех делегаций.