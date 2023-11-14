В Северной Македонии пока не решили вопрос о приезде Лаврова на СМИД ОБСЕ

Вопрос о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пока не решен. Об этом заявил журналистам глава дипведомства Северной Македонии Буяр Османи.

В Северной Македонии ответили на вопрос о приезде Лаврова на СМИД ОБСЕ
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"В настоящее время мы обрабатываем запросы всех членов российской делегации насчет виз и посещения Северной Македонии. Мы проинформируем, когда по ним будет принято решение", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли личное участие Лаврова в заседании.

Слова Османи привело северомакедонское информационное агентство МИА.

Он также напомнил, что в отношении руководителя российской дипломатии действуют рестрикции Евросоюза.

"Условия санкций разрешают выполнять полеты для участия в мероприятиях международных организаций, таких как ОБСЕ. Тем не менее, окончательное решение зависит от стран - членов [ЕС]. Нашим соседям, как и нам самим, предстоит решить вопрос об открытии воздушного пространства", - уточнил министр иностранных дел Северной Македонии в интервью порталу "360 Степени".

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии, которая председательствует в организации.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия готовится к встрече. Москва исходит из того, что министерское заседание в Скопье станет успешным только при обеспечении полного равенства всех делегаций.

В ноябре 2022 года Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря 2022 года. МИД РФ заявил, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.