В МИД РФ заявили, что США мешают СБ ООН поддерживать мир на Ближнем Востоке

«США ультимативно пытаются навязать делегациям в СБ ООН такое решение, которое позволило бы Израилю продолжать военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на Западном берегу реки Иордан и произвольные атаки на Ливан и Сирию. Для отвода глаз допускается включение призыва к неким паузам, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга, а значит, не приведут к остановке боевых действий», — добавили в МИД РФ.