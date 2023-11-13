В МИД РФ заявили, что США мешают СБ ООН поддерживать мир на Ближнем Востоке
Российский МИД обвинил власти США в том, что позиция Белого дома по ситуации на Ближнем Востоке мешает Совету Безопасности ООН установить мир в регионе. Об этом говорится в последнем сообщении российского дипломатического ведомства.
Согласно сообщению, Совбез ООН не может выполнить свои обязанности по поддержанию мира в регионе именно из-за позиции США.
«Совет Безопасности не может выполнить свой прямой мандат и остается парализованным в результате позиции одной страны — США», — сказано в сообщении МИД.
В ведомстве также призвали стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению огня. При этом в МИД РФ считают, что действия США напрямую мешают прекращению боевых действий.
«США ультимативно пытаются навязать делегациям в СБ ООН такое решение, которое позволило бы Израилю продолжать военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на Западном берегу реки Иордан и произвольные атаки на Ливан и Сирию. Для отвода глаз допускается включение призыва к неким паузам, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга, а значит, не приведут к остановке боевых действий», — добавили в МИД РФ.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по палестино-израильскому конфликту противоречит позиции Белого дома.