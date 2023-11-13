В Госдуме отреагировали на слова посла Израиля о «новом виде антисемитизма»

Акции в поддержку Палестины в ее конфликте с Израилем нельзя называть «проявлением антисемитизма», потому что большинство участников демонстраций руководствуются не ненавистью к нации, а желанием остановить кровопролитие в секторе Газа, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так он отреагировал на слова посла Израиля в России Александра Бен Цви, который заявил, что демонстранты отрицают право Израиля на существование как государства.

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Конечно, называть акции против ковровых бомбардировок на территории Газы «проявлением антисемитизма» не стоит. Абсолютное большинство участников таких демонстраций руководствуются не ненавистью к какой-то конкретной нации, а желанию, чтобы никто не подвергался проявлением геноцида. По словам израильского посла, участники подобных акций отрицают право страны на существование. По такой же логике другие страны должны признавать новые регионы России частью государства, — отметил Новиков.

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Он также заявил, что создание независимого палестинского государства привело бы к стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Депутат подчеркнул, что властям Израиля стоит выступить за формирование независимой Палестины, если они хотят, чтобы страна существовала и не сталкивалась с проявлением терроризма.

Так как не должно быть двойных подходов, также есть соответствующее решение ООН. К тому же, появление палестинского государства привело бы к тому, чтобы страна сама отвечала за поведение своих граждан, пресекало террористическую деятельность. Это привело бы к стабилизации на Ближнем Востоке. Признает ли Израиль новые регионы России частью государства, будет зависеть от того, какие политические силы будут возглавлять страну. Все-таки существует некая разница в отношении к теме российско-украинского конфликта внутри Израиля, — заявил парламентарий.

Новиков также добавил, что Израиль очень заинтересован в системной поддержке Соединенных Штатов и благодарен, что эта помощь оказывается. По мнению депутата, Тель-Авив будет делать все, чтобы не раздражать Вашингтон, поэтому не стоит ждать «никаких реверансов» по отношению к России или Абхазии и Осетии.