В Совфеде прокомментировали высказывание Маска о гражданской войне в ЕС

Мне кажется, всем очевидно, возможно даже самой Европе, что такой путь неизбежен. Однако люди, которые это понимают, не находятся у власти и не могут исправить ситуацию. Я считаю, что те принципы, которые провозгласили в Евросоюзе, конфликтные. Неконтролируемая модерация ведет к дисбалансу национальных групп, которые проживают в Европе. Навязанный атеизм, гендерное равенство, пропаганда нездорового образа жизни — все это также ведет к нарастающей агрессии и недовольствам, — рассказал Цеков.