Медведев: Массового оттока ведущих ученых из России удалось избежать

Медведев заявил, что России удалось не допустить отъезда учёных на фоне санкций
России удалось не допустить массового отъезда учёных, несмотря на санкции, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих учёных, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы», — цитирует его ТАСС.
При этом, по словам Медведева, за этой сферой нужно внимательно следить и принимать при необходимости оперативные решения.
Ранее правительство России упростило систему аттестации для соискателей степени кандидата наук.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учёными и специалистами в космической отрасли заявил, что власти займутся увеличением зарплат в космической сфере.