Медведев: Массового оттока ведущих ученых из России удалось избежать

«Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих учёных, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Медведева, за этой сферой нужно внимательно следить и принимать при необходимости оперативные решения.