Президент Украины Владимир Зеленский больше не ключевая фигура в планах США по Украине, и он это понимает. Так в эфире радио Sputnik глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал попытку украинского лидера связаться с экс-главой Белого дама Дональдом Трампом.

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Ранее газета «Страна.ua» сообщила, что желание Зеленского поговорить с Трампом связано с финансированием Украины. В статье отмечается, что бывший американский президент «фактически контролирует» палату представителей конгресса США, которая «блокирует выделение средств» Киеву.

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По мнению Рогова, киевский режим не имеет успехов в текущем конфликте, но говорит «что так и было задумано». Зеленский пытается показать «хоть какой-то успех», при этом, как отметил собеседник радио, у него это не выходит.

«И у Зеленского, в его окружении, есть четкое понимание, что Запад ищет способ перестать ему помогать — именно ему, его режиму, — сказал эксперт. — Запад сконструировал новый алгоритм действий».

Рогов объяснил, что там не перестанут помогать «русофобским силам», однако начнут вести к власти главкома ВСУ Валерия Залужного, а экс-советник Зеленского Алексей Арестович* поможет «утопить» нынешнего президента. Также может быть задействован экс-президент Петр Порошенко, полагает глава запорожского общественного движения.

«Поэтому сейчас Зеленский в отчаянии и готов бросать кого угодно на передовую», — уверен собеседник радио. Ко всему прочему, он «пытается заручиться поддержкой» Трампа, поскольку «велика вероятность его прихода к власти США», подытожил Рогов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что президент Украины попытается взять у экс-главы Белого дома взаймы «на рождественский шопинг» и вернет средства после победы над РФ, о чем писала «Парламентская газета». Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Основными претендентами в настоящее время считаются Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден.