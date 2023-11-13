Совфед объявит дату выборов президента в декабре

РИА Новости: Совфед 13 декабря может объявить дату выборов президента РФ
Совет Федерации РФ на заседании 13 декабря может объявить дату выборов российского президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте.
По его словам, выборы президента могут назначить на 17 марта 2024 года.
13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений по поводу участия Путина в президентских выборах 2024 года самовыдвиженцем еще не принималось.
До этого газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писала, что в администрации президента рассматривают вариант выдвижения Путина в президенты как самовыдвиженца, которого поддержит инициативная группа из видных общественников.
Дата президентских выборов должна быть назначена Советом Федерации не позднее 18 декабря 2023 года.
10 ноября сообщалось, что прямая линия и большая пресс-конференция с Путиным пройдет 14 декабря.