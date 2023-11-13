Кремль оценил решение Польши разместить батальон на границе с Белоруссией

Решение Польши о размещении на границе с Белоруссией танкового батальона является еще одним шагом к напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , передает ТАСС .

«Они делают все, что нужно в этой ситуации, для обеспечения безопасности», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что страна выражает готовность к диалогу с новым правительством Польши. По словам главы белорусского МИД, к нынешним отношениям с соседней республикой привели многочисленные недружественные шаги со стороны польских властей. При этом он пояснил, что будущий диалог должен иметь характер взаимоуважения и осуществляться без предварительных условий.