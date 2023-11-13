В Кремле приветствовали содействие сторон эвакуации россиян из сектора Газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. RT на русском

"Здесь речь идет не об оценках. Здесь, конечно же, мы приветствуем тот факт, что усилия, действительно, немалые усилия наших дипломатов и спасателей, соответствующих служб в контактах со всеми соответствующими сторонами <...> дали свои результаты. Мы приветствуем то содействие, которое эти соответствующие стороны нам оказали", - сказал он. ТАСС