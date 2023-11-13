В Кремле приветствовали содействие сторон эвакуации россиян из сектора Газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. RT на русском
"Здесь речь идет не об оценках. Здесь, конечно же, мы приветствуем тот факт, что усилия, действительно, немалые усилия наших дипломатов и спасателей, соответствующих служб в контактах со всеми соответствующими сторонами <...> дали свои результаты. Мы приветствуем то содействие, которое эти соответствующие стороны нам оказали", - сказал он. ТАСС
Он отметил, что несмотря на эвакуацию первой группы россиян, усилия российских дипломатов и соответствующих структур на этом не завершились."Это не значит, что усилия наших дипломатов закончены, наоборот, этот процесс сопровождается очень напряженной работой, еще предстоит многое сделать для того, чтобы действительно все желающие смогли покинуть Газу", – сказал Песков. Москва24