Песков: украинских следов в подрыве «Севпотоков» становится все больше

«Украинские следы в этой диверсии все больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ. В любом случае, это повод для тех, кто ведет расследование, учитывать это. Ответ неполный. Также есть определенные тревожные моменты в этой публикации. Речь шла о том, что президент Зеленский мог быть не в курсе действий своих подчиненных. Не только для нас, но и для стран Запада. Если киевский режим не контролирует ситуацию у себя в стране — это тревожно», — заявил Песков. Ura.Ru