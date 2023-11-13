Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений по поводу участия Путина в президентских выборах 2024 года самовыдвиженцем еще не принималось. Об этом он, как пишет Ксения Собчак в своем Telegram-канале, сообщил "Осторожно Media", отвечая на просьбу прокомментировать публикацию газеты "Коммерсантъ".

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что в администрации президента рассматривают вариант выдвижения Путина в президенты как самовыдвиженца, которого поддержит инициативная группа из видных общественников.

"Пока еще никаких решений на сей счет не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос Telegram-канала.

Собчак отметила, что дата президентских выборов должна быть назначена Советом Федерации не позднее 18 декабря 2023 года.