Комментируя гибель детей в Газе, Симоньян вспомнила подвиг советского солдата

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян после сообщений о гибели детей из-за ударов Израиля по сектору Газа рассказала историю о советском солдате, который в конце Великой Отечественной войны ценой своей жизни спас трехлетнюю немецкую девочку. Так в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» она отреагировала на слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху о жертвах среди населения.

Напомним, что Нетаньяху накануне заявил, что целью ЦАХАЛ являются «террористы», а жертвы среди мирного населения — это сопутствующая потеря, которая есть «в каждой легитимной войне». По последней информации, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек, из которых свыше 4,6 тысяч — дети.

Симоньян задалась вопросом, как может рассуждать о морали человек, который «за месяц убил четыре тысячи детей, которые точно не члены ХАМАС».

«Все знают, что ХАМАС находится в Катаре, при чем тут Газа? В Газе находятся дети, их матери, кто-то, наверное, из ХАМАС тоже есть, но так вы их не убьете — вы убьете всех остальных, это есть геноцид», — сказала главред.

Она рассказала об одном из своих любимых героев Великой Отечественной войны — солдате Трифоне Лукьяновиче. Получив ранение в боях, он вернулся домой и обнаружил, что его жену и двух дочек убили. После этого он вернулся на фронт, где дошел до Берлина. В столице Германии он попал в перестрелку: на одной улице стояли войска Третьего Рейха, а на другой — советские солдаты. Посреди них лежала женщина, которая пыталась перебежать улицу с трехлетней дочкой. Фашисты стреляли и по ним.

«И Трифон пополз за этой девочкой немецкой — ни один фашист не выполз из своей норы — а он пополз за дочерью врагов, вытащил ее, и когда он перетащил и передал ее нашим, они застрелили его, пуля попала в шею. А девочка выжила», — рассказала Симоньян.