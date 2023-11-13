Захарова высмеяла желание Зеленского поговорить с Трампом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России отреагировала на новость о том, что украинские власти пытаются организовать переговоры экс-президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Мария Захарова в своем Telegram-канале представила свою версию возможной беседы, сообщает RT.
По ее мнению, Зеленский может попросить у Трампа деньги взаймы, потому что его жене нужно на рождественский шоппинг в Нью-Йорк, а у Байдена и его сына сейчас проблемы.
«Когда отдам? Когда Россию победю... побежу... побегу», - иронизирует Мария Захарова.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в Киеве хотят организовать прямой разговор Трампа и Зеленского. Там обеспокоены блокированием выделением средств Украине.