Мировая общественность после завершения специальной военной операции должна многое узнать о событиях в Канаде и в Украине, где открыто восхваляют нацистов. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде», — заявил он, пояснив, что в этих и некоторых других странах «прославляют нацистских пособников».

Он назвал аплодисменты Ярославу Хунки, который оказался бывшим военным в составе «Галичины», лишь «верхушкой айсберга». Именно поэтому вся эта ситуация не стала для Москвы неожиданностью — Канада, по словам представителя РФ, поступала так, как хотели потомки тех самых коллаборационистов.