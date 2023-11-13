По окончании СВО мир «многое узнает» об Украине и Канаде, заявил Полянский
Мировая общественность после завершения специальной военной операции должна многое узнать о событиях в Канаде и в Украине, где открыто восхваляют нацистов. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
«Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде», — заявил он, пояснив, что в этих и некоторых других странах «прославляют нацистских пособников».
Он назвал аплодисменты Ярославу Хунки, который оказался бывшим военным в составе «Галичины», лишь «верхушкой айсберга». Именно поэтому вся эта ситуация не стала для Москвы неожиданностью — Канада, по словам представителя РФ, поступала так, как хотели потомки тех самых коллаборационистов.
В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили залу как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за независимость Украины против русских». Однако позже выяснилось, что он — бывший боец дивизии Ваффен СС «Галичина», и разразился скандал.