Захарова иронично прокомментировала стремление Зеленского поговорить с Трампом

Шуточный текст возможного телефонного разговора политиков опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Примерный текст: "Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена", - написала дипломат. Она иронично предположила, что Зеленский попросит у Трампа денег взаймы, так как его "супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг". На вопрос о возврате долга, по мнению Захаровой, украинский лидер ответил бы так: "Когда Россию победю… Побежу… Побегу". В конце октября Захарова оценила призыв Елены Зеленской к Google по отображению Крыма на картах.