Законопроект о запрете животных в цирках вынесут на «нулевые» чтения

Запретить использовать животных в цирках — такой законопроект планируют обсудить на «нулевых» чтениях с участием депутатов, зоозащитников и представителей цирковой индустрии, которые организует Общественная палата РФ в Госдуме 14 ноября.

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Запрет представлений со зверями необходим в том числе потому, что нужно прививать детям гуманизм в отношении животных, а не внушать им мысль о том, что можно строить развлечение на насилии, сказал «Парламентской газете» вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции «Новые люди» Вячеслав Даванков.

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В обсуждении инициативы планируют принять участие авторы законопроекта, — Вячеслав Даванков и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, — другие депутаты Госдумы, представители Минприроды, зоозащитных организаций, цирковой индустрии, в том числе цирковой династии братья Эдгар и Аскольд Запашные. Чтения пройдут в Доме Союзов.

В разговоре с «Парламентской газетой» Даванков отметил, что чаще всего в цирк ходят семьи с детьми, а когда им показывают выступления животными, то невольно внушают мысль о том, что можно строить развлечение на насилии.

По его словам, 20-30 лет назад люди верили, что животных дрессируют гуманно. «Но сейчас каждый может зайти в интернет и «полюбоваться» на тесные клетки, травмирующие гастроли, кнуты дрессировщиков и прочее. Нужно прививать детям гуманизм в отношении животных: от брошенной на улице кошки и до тигра, которого заставляют выступать в цирке», — сказал он.

Вице-спикер добавил, что это главный аргумент за запрет использования животных в цирковых представлениях.

«Кроме того, нам говорят, что цирки с животными постоянно становятся популярнее. Но давайте обратимся к статистике. В 2010 году в цирках побывали почти 11 миллионов зрителей, в 2013 году — только 5,6 миллиона. В прошлом году — всего 3,2 миллиона человек. Ковидные ограничения в прошлом, но посещаемость становится все меньше», — отметил Даванков.