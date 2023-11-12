Захарова рассказала об эвакуации россиян из сектора Газа

С эвакуированными из сектора Газа 70 россиянами сейчас работает МЧС, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Об этом пишет «Комсомольская правда».

Она раскрыла подробности эвакуации граждан РФ из анклава. По словам представителя МИД, над вызволением россиян работали МЧС, Минтранс, Росавиация, дипломаты в Палестине, Израиле, Египте и в сопредельных странах во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Захарова отметила, что изначально в списки на эвакуацию записались более тысячи человек.