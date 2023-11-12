В МИД РФ рассказали, сколько человек в списках на эвакуацию из сектора Газа

Свыше 1 тыс. человек фигурировали в списках на эвакуацию из сектора Газа, из них 300 несовершеннолетних. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире канала «Россия-1».

«Более 1 000 человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и граждане России, и наши соотечественники, и 300 несовершеннолетних», — уточнила представитель российского МИД.

До этого в МИД России отреагировали на планы Израиля сохранить контроль над сектором Газа. С заявлением выступал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.