Лавров назвал активизацию риторики ЕС о членстве Украины «игрой»

Европейские лидеры снова начали говорить о возможном членстве Украины в Евросоюзе, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что это является не более, чем игрой, пишут «Известия».

Министр пояснил, что не понимает, по какой причине в общественном пространстве актуализировался вопрос о вступлении Украины в ЕС. Он добавил, что чаще всего вопрос о членстве Киева поднимает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Лавров заметил, что власти Украины требуют принять страну в объединение без каких-либо условий. На фоне этого, уточнил он, Брюссель готовит рекомендации, уточняет критерии вступления.

«Мне кажется, что это игра, продолжение той линии, которой ЕС пользовался после исчезновения Советского Союза, когда все критерии отметались», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что в период вступления в ЕС Эстония, Латвия и Литва также не выполнили ряд ключевых условий, но во время голосования по их приему «возобладала политическая целесообразность».